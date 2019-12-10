İngiliz ordusu biseksüel olduğu için ordudan ihraç edilen gaziye madalyasını geri verecek

1982 yılındaki Falkland Savaşı'nda da görev yapmış olan İngiliz Kraliyet Donanması mensubu 68 yaşındaki Joe Ousalice, 1993 yılında yapılan bir duruşma sırasında cinsel kimliğini açıkladıktan sonra donanmadan ihraç edildi ve 1991 yılında kendisine verilen üstün hizmet madalyası geri alındı.

Ousalice, Falkland, Ortadoğu ve Kuzey İrlanda da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde 18 yıl boyunca Kraliyet Donanması'nda hizmet vermiş bir radyo operatörüydü.

2000 yılındaki yönetmelik değişikliğine kadar eşcinsellerin İngiliz ordusunda görev yapmasına izin verilmiyordu.

Bir İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada "Bay Ousalice, 1993 yılında cinsel kimliği nedeniyle bugün kabul edilemeyecek bir şekilde muamele gördü ve bunun için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Madalyayı Ousalice'e bizzat kendisinin teslim edeceğini belirten sözcü, "Orduda eşcinsellere yönelik politikamızı yanlış, ayrımcı ve ilgili kişilere haksızlık olarak kabul ediyoruz" dedi.

Ousalice ise açıklamasında, mahkemeden sonra birisinin madalyasını kesmek için makas kullandığını hatırlattı. Gazi, "Cinsel kimliğimle değil her zaman fevkalade olan hizmetime göre yargılanmalıydım" dedi.

Ousalice, "Pek çok LGBT birey harika kariyerlerinden zorla alıkonuldu ve bunun sonuçları yıkıcıydı. Bu sorunu çözmem 27 yılımı aldı ve buraya gelmek için Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye vermek zorunda kaldım" diye konuştu.