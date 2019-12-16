'Issız Adam', Yunanistan'da yeniden çekildi

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı ve Türkiye’de uzun süre gündem olan 'Issız Adam' filmi Yunanistan’da tekrar çekildi. Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou’nun başrolünde olacağı film 1 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan’da vizyona girecek.

Yunan oyuncularla yeniden çekilenfilmi hemhem detarihinde bir ilk olacak.yapımı film, Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou’nun başrolünde olacağı filmin yönetmenliğini Yiannis Papadakos yaptı. Filmin Yunanistan'daki ismi 'Sonsuza dek' olacak. 16 Aralık akşamı’da gerçekleşecek galaya filmin yapımcısıve yönetmenida davetli olarak katılıyor. Film, 1 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan’da vizyona girecek.

Filmin yönetmeni olan Yiannis Papadakos, film ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Bu fikir ortaya çıktığı andan beri bütün ekip, yapım şirketi, oyuncular ve tabii ben, filmi büyük bir sevgiyle benimsedik. Çağan Irmak’ın olağanüstü senaryosu ve rejisi hepimizi derinden etkiledi. Filmin sadeliği, direktliği, yarattığı yoğun duygular içimize işledi.

Atina’yı bugün olduğu gibi gösteren tamamen gerçekçi ve gerçek bir aşk hikayesi. Renkler, kokular ve zamansız melodilerle bezeli bir şehirde birbirinden çok farklı ve uzak iki insan belki de kaderin yardımıyla bir araya gelir… hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir anda.

Bu film hepimiz için bir meydan okuma oldu. Genç bir yönetmen olarak, daha önce sinema ekranı için çekmediğim bir türde, romantik drama türünde bir film çektim. Özellikle Yiannis, başarılı bir komedyenken ilk defa bu filmde böylesine ters köşe bir karakter oynadı, altından büyük bir başarıyla kalktı, onunla gurur duyuyorum.

“Sonsuza Dek” filminin bizi etkilediği gibi izleyen herkesi derinden etkilemesini umuyoruz. Tüm izleyicilerimize ulaşıp, hayatını değiştirmeye istekli olan herkesi birbiriyle özdeşleşmeye teşvik edeceğimizi umuyoruz.

Bu filmin eşsizliğini ve duygusallığını hisseden herkesin kalbine kazınmasını hedefliyoruz. Sonsuza dek!”