Tasarladığı iç çamaşırlarının modelliğini yapıyor: 30 yıl sonra büyükannelerin sayısı genç kızlardan fazla olacak

Brezilyalı Helena Schargel, yaşlı kadınların toplumda görünürlüğünü artırmak için onlara özel seksi iç çamaşırı dizayn etmeye başladı. Çizdiği çamaşırların modelliğini de yapan 60 yaşındaki Schargel, "30 yıl sonra büyükannelerin sayısı genç kızlardan daha fazla olacak. Toplum buna hazırlıklı olmalı" diyor.

Genç yaşlarından beri kıyafet tasarlayıp satan Schargel, emekli olmasının ardından uzun süredir moda sektöründe ve toplumda fark ettiği bir açığı kapatmak için kolları sıvadı.

60 yaşında olan ve iki sahibi Schargel, orta yaş ve üstü kadınların görmezden gelindiğini belirterek onlar için seksi iç çamaşırları tasarlamaya başladı.

Brezilyalı iç çamaşır markası Recco Lingerie anlaşan Schargel, çizdiği iç çamaşırlarının modelliğini de üstlenince sosyal medyada pek çok kullanıcının dikkatini çekti.

Schargel, fotoğraf çekimlerini Sao Paulo'daki bir stüdyoda gerçekleştiriyor. Kameraya poz verirken oldukça profesyonel olduğu görülen Schargel, fotoğraflarına photoshop yaptırmadığını belirterek "Fotoğrafçılara, 'Lütfen vücüdumdaki her bir çizik ve buruşukluk görünsün. Onlar çok önemli. Buralara kadar nasıl geldiğimi gösteriyorlar' dediğini söylüyor.

VIDEO: 🇧🇷 Brazilian grandmother Helena Schargel launches a lingerie line for the elderly -- which she models herself -- to "make women visible" pic.twitter.com/owTNyGMDP6 — AFP news agency (@AFP) December 17, 2019

​"Artık 33 yaşında olmadığımı geçen sene fark ettim" diyen genç ruhlu kadın, özellikle ülkesinde çok rağbet gören estetik ameliyatları 'delilik' olarak nitelendirirken, spor salonlarında da zaman harcamadığını bunun yerinde evinde plates yaptığını yaptığını anlatıyor.

Orta yaşlı kadınlara 'kendinize güvenin ve risk alın' mesajı veren Schargel, "20-30 yıl sonra büyükannelerin sayısı genç kızlardan daha fazla olacak. Buna hazırlıklı olmalıyız. Firmalar da kendilerini buna hazırlamalı" diyor.

Vogue dergisi Brezilya Editörü Paula Merlo, Schargel'in tasarımlarını ve modellik yapmasını "60 - 70 yaşındaki kadınlara çoktan ölmüş gibi davranılmasını ters yüz ediyor. O, size bu yaştaki kadınların da seksi olabileceğini yeniden hatırlatıyor" diye değerlendiriyor.