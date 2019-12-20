Kayıt
16:39 20 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Cağaloğlu'ndaki yıkık dökük binanın her katı farklı döneme ait: Roma, Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet

    © DHA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104088/17/1040881748.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/201912201040881914-cagaloglundaki-yikik-dokuk-binanin-her-kati-farkli-doneme-ait-roma-bizans-osmanli-cumhuriyet/

    Cağaloğlu'nda Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'ndan izler taşıyan bina yıkık dökük haliyle satılığa çıkarıldı. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, bina için "Üç farklı imparatorluk, üç farklı dönem, üç farklı devlet, hepsi üst üste yığılmış ve ortaya çıkmış" dedi.

    Cağaloğlu'nda bulunan 4 katlı bina görenlerin dikkatini çekiyor. Bina Bizans, Roma, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. Binanın üstünde is satılık ilanı var.  Binanın sahibi olduğunu söyleyen Ömer Civan, satış fiyatının 1 milyon 750 bin dolar olduğunu belirtti.

    Civan, ailesinden kendilerine miras kalan binayı ortak olduğu ağabeyinin vefatı nedeniyle satmak istediklerini, binanın 152 metrekare ve 4 katlı olduğunu söyledi.

    'Üç farklı dönem, hepsi üst üste yığılmış'

    Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmeler bulunan tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, “İstanbul, Bizans İmparatorluğu malum öncesinde Roma İmparatorluğuyla beraber farklı farklı katmaların üst üste birikerek yığıldığı bir şehir. Farklı dönemlerdeki depremlerle veya inşaat sebebiyle binaların çökmesi ile ortaya çıkan enteresanlık şu anda bizim gördüğümüz. Çok ilginç bir yapı çünkü en altında Roma İmparatorluğu döneminden yaklaşık 1800 yıllık sarnıç var. Daha sonra sarnıç şehrin yükselerek kot farkının artmasıyla toprağa gömülmüş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bambaşka bir bina yapılmış. Fakat daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu bina gömülmüş ve cumhuriyet döneminde hala duran bina yapılmış. Üç farklı imparatorluk, üç farklı dönem, üç farklı devlet, hepsi üst üste yığılmış ve ortaya çıkmış" dedi.

    • © DHA /
    • © DHA /
    1 / 2
    © DHA /

    'Benzer bina sayısı çok'

    Dilbaz, binanın İstanbul’da birçok örneği bulunduğu belirterek, “Bunun gibi onlarca örneği şehrin çok farklı yerlerinde, özellikle Fatih ilçesi sınırlarında bunun görmeniz mümkün. Bu da İstanbul’un ne kadar geniş kültürlü bir şehir olduğunu ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

    180 sarnıç var

    Dilbaz,  “İstanbul’da normalde 180 civarında açık ve kapalı sarnıç olduğu biliniyor. İstanbul’da sur içi dediğimiz bölge ilk şehir kurulduğundan beri susuz bir bölge. Yani İstanbul’a bu kadar çok sarnıç yapılmasının nedeni şehrin sürekli kuşatma altında olması değil. Sur içindeki alan coğrafi nedenlerden dolayı su kaynaklarını neredeyse hiç barındırmayan bir yer. Sürekli su ihtiyacı olduğundan dolayı hem farklı su yolları yapılmış, yağmur sularının toplanması için şehrin farklı yerlerine sarnıçlar inşa edilmiş. Yapının bulunduğu bölge Roma İmparatorluğu ve Bizans döneminde bir ticaret merkezi. Kapalıçarşı’nın devamındaki alan. Muhtemelen o bölgedeki esnafın ihtiyacı için böyle bir sarnıç yapılmış. Küçüklü büyüklü pek çok sarnıç var. Bu da bunlardan biri. Ama bu unutulmuş, kaybolmuş ve üst üste katmanlarla günümüze gelmiş" diye konuştu.

    'Bu binanın satılması aslında bir garabet'

    "Aslında burası birinci dereceden sit alanı. Bu binanın satılması aslında bir garabet. Binanın hemen koruma altına alınması şart ki, altındaki yapılar değerlendirilsin" diyen Dilbaz, şöyle konuştu:

    "Hızlı bir şekilde üstündeki yapının yıkılıp, altındaki sarnıcın ve Osmanlı yapısının kalıntılarının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yapının hemen arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yeniçerilerin kullandığı bir hamam da var. Aslında burası geniş bir kompleks. İyi bir değerlendirme yapılması lazım. Ama eğer ticari ve teknik nedenlerle satın alınması ve devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu işe el atması gerekiyor."

    Etiketler:
    Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet, Roma, satılık, Tarih, Sur, İstanbul, Cağaloğlu Hamamı, Cağaloğlu Lisesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da yoğun sis
    Karikatür
    'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet