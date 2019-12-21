Porno yıldızları endişeli: Seks robotları sektördeki insanların yerine geçebilir

ABD’li porno yıldızı Tiffany Watson, seks robotlarının henüz sektördeki insanların yerini doldurabilecek seviyede geliştirilmediğini, ancak bunun iki nesil sonra mümkün olabileceğini söyledi. Watson’a göre günümüzdeki gerçek tehlike, kadınların makineleştirilmesi.

Daily Star’a verdiği röportajda 24 yaşındaki porno yıldızı Tiffany Watson, seks robotlarının porno sektöründe yaygınlaşmasının porno oyuncularıyla yapılan anlaşmaların sonlandırılmasına neden olmasından endişelendiğini dile getirdi.

Watson, “Şahsen seks robotlarının insan sevgililer arasında paylaşılan gerçek arkadaşlığın ve empatinin yerini alacağına inanmasam da, seks robotlarının giderek daha hızlı popülerlik kazanmasından ve seks robot partnerleriyle ilişkiyi deneyimleme konusunda merak duyan kadın ve erkeklerin fazlalığından dolayı endişeliyim” dedi.

Günümüzde seks robotlarının kendisini sektörden çıkaracak kadar popüler olmadığını ifade eden Watson, yine de seks robotuna olan ilginin azalmaması durumunda sibernetik seks işçilerince yerleri doldurulan insan porno yıldızları için bazı istihdam alanlarının sona erdirilebileceğini dile getirdi.

'Artık sadece şehvet düşkünü temizlikçi rolü değil, itaatkar seks robotu rolü de canlandırılıyor'

Tiffany Watson'a göre günümüzde gerçek tehlike, kadınların makineleştirilmesi: 'Porno oyuncuları artık sadece ‘yaramaz üvey kardeş’ ya da ‘şehvet düşkünü temizlikçi’ rolünü oynamıyor, aynı zamanda ‘itaatkar seks robotu’ rolünü de canlandırıyor' https://t.co/9PML4yiyin pic.twitter.com/yfy2ckOGBx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2019

Yetişkin filmlerinde itaatkar seks robotlarını ve hatta cansız seks oyuncaklarını canlandırması istenen porno oyuncularının sayısının giderek arttığını söyleyen Watson, bu durumu ‘kaygı verici’ bulduğunu belirtti. Watson, “Seks robotları gittikçe popülerleştiği ve fazlasıyla talep gördüğü için yetişkin filmlerinde artık ‘robot seksi’ diye bir tür oluştu. Benim gibi gerçek insan olan porno oyuncuları artık sadece ‘yaramaz üvey kardeş’ ya da ‘şehvet düşkünü temizlikçi’ rolünü oynamıyor, aynı zamanda ‘itaatkar seks robotu’ rolünü de canlandırıyor” diye ekledi.

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