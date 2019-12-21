İstanbul'da bir kadın, mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İstanbul Zeytinburnu'nda saat 16.00 sıralarında 46 yaşındaki Bürgen Güneş, aralarında bir birliktelik olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı'yı ofisinde öldürdü. Bürgen Güneş, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

Olayın yaşandığı sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ofise gelen 112 ekipleri, 54 yaşındaki Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.