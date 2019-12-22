Yılbaşında çocuklarına aldığı hediyeler nedeniyle gündeme oturan anne, eleştirilere daha fazla hediyeyle karşılık verdi

Man Adası’nda yaşayan 39 yaşındaki Emma Tapping, geçtiğimiz yıllarda çocukları için aldığı yılbaşı hediyelerinin abartılı olması nedeniyle eleştirilince, bu eleştirilere bu yıl daha fazla hediye alarak yanıt verdi.

2015 yılında yaklaşık bin 500 sterlin değerindeki hediyeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 3 çocuk annesi Tapping’e göre, yılbaşı hediyeleri çocuklarını şımarttığı anlamına gelmiyor.

Hemen her yıl çocuklarına yılbaşı için 300’den fazla hediye alan anne, ‘daha az maddiyatçı olması gerektiği’ yönündeki yorumlara şu yanıtı verdi: “Hafta sonları Jagerbombs’a içmeye gitmiyoruz. Tüm yıl boyunca çok çalışıyoruz ve paramızı harcamak için bunu tercih etmişsek, öyle olsun. Kimseden tek kuruş almıyorum, çocuklarıma aldığım her şeyi kendim ödüyorum.”

3 çocuk annesi Tapping: Hafta sonları içmeye gitmiyoruz. Tüm yıl boyunca çok çalışıyoruz ve paramızı harcamak için bunu tercih etmişsek, öyle olsun. Kimseden tek kuruş almıyorum, çocuklarıma aldığım her şeyi kendim ödüyorum https://t.co/rSMheluDPL pic.twitter.com/wqyTBgxXOq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 21, 2019

​Sosyal medya kullanıcıları ise Tapping’i bu yıl da eleştirerek, “Eğer çocuklarıma her yıl 365 hediye veriyor olsaydım, onları şımarttığımı düşünürdüm” dedi.