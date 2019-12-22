İran'da grip salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 106'ya yükseldi

İran'da yaklaşık dört aydır devam eden grip salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 106'ya çıktı, son bir haftada yedi kişinin gripten öldüğü belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Dairesi'nin Başkanı Hüseyin İrfaniyan, grip salgını nedeniyle son bir haftada yedi kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 106'ya çıktığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikâyetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Söz konusu hastaların muayeneleri sonrası 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu dile getiren İrfaniyan, bunlardan yedisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 7 Aralık'taki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 81 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.