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13:42 23 Aralık 2019
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    Yerli otomobilin neden yan aynaları yok?

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sputnik Türkiye
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    Yerli otomobilin, bugüne kadar paylaşılan fotoğraflarında dikiz aynası detayı dikkat çekiyordu. Aracı gören çok sayıda vatandaş, sosyal medyada dikiz aynası olmadığına dair yorum getirdi.

    Yerli otomobilin teknik özellikleri uzun süredir gündemdeyken merak edilen tasarımına dair ilk detaylar, geçen hafta ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından paylaşılan ilk fotoğraflarla, tasarıma dair önemli detaylar gözler önüne serildi.

    Webtekno'dan Şahin Kılınç'ın haberinde "​TOGG’un yerli otomobilin tasarımı için İtalya merkezli Pininfarina şirketiyle anlaştığı detayı ortaya çıkmıştı. TOGG, bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı. Paylaşılan ilk fotoğraflardaki detaylar ise Pininfarina’nın tasarımı olan bazı konsept SUV modelleriyle büyük benzerliklere sahip. Örneğin yan aynaların olmaması detayı gibi" hatırlatmasında bulunuldu.

    © Fotoğraf : Webtekno
    Solda yerli otomobilin paylaşılan ilk fotoğrafı, sağda ise Pininfarina’nın K350 adındaki konsept tasarımı var.

    Haber şöyle devam etti:

    "Örtünün dışına yansıyan çizgiler, yerli otomobilin K350 modeline çok çok benzediğini geçtiğimiz hafta sizlere açıklamıştık. Bu görüntülerdeki bir diğer önemli nokta ise yan aynaları. Pininfarina K350’nin alışılagelmiş aynalar yerine iki ince ve uzun çıkıntıya sahip olduğunu görüyoruz

    Bu çıkıntıların ucunda ise ayna yerine kullanılacak kameralar bulunuyor. Yerli otomobilin fotoğrafında ise kameraların bulunduğu branda bölümünün çoğu boş ve büyük ihtimalle içerisinde K350 gibi kamera çıkıntıları var. Bir başka deyişle yerli otomobil, yan aynalara değil, yan ayna kameralarına sahip olacak. 

    Ayna yerine kamera kullanılması bizi bir sonuca daha götürüyor. Söz konusu kameralardan gelecek görüntüler, aracın içinde sürücüye sunulacak. Bunun için de sürüş esnasında konforu bozmayacak şekilde konumlandırılmış ekranlara ihtiyaç var. Sürüş alışkanlıklarını etkilememek adına bu ekranlar, çoğu benzer tasarımda ön kapıların içerisine yada torpidonun iki yanına montajlanıyor.

    © Fotoğraf : Webtekno

    Yan aynalar yerine kamera kullanımı ise son dönemde pek çok otomobil üreticisi tarafından benimsendi. Mercedes ve Audi'nin 2019 model araçlarının özellikle elektrikli olanlarında yan aynalar yerine kameralar kullanıldığını gördük.

    yüzde 100 elektrikli olacağı kesinleşen yerli otomobil C segmentinde ve SUV yapısına sahip bir araç olacak. Batarya dayanıklığı, şarj imkanlarına dair şu an için bir detay açıklanmadı."

    Etiketler:
    özellik, teknik, yan aynaları, Ayna, Yerli otomobil
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