Sağanak ve lodos etkisini sürdüyor: İstanbul ve Bursa'da seferler iptal

İstanbul’da fırtına bugün etkisini yitiriyor. Ancak lodos hala etkin. İstanbul Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinde iptaller var. Ege Bölgesi’nde ise sağanak ve su baskınları yaşanıyor. Muğla’da ağaçlar devrildi, dalgalar balkonlara kadar yükseldi. İzmir'de etkili olan sağanak ve lodos sebebiyle yollar göle döndü.

İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir’de sabah evinden çıkamayanlar var

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

© DHA / İzmir Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etti. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün saat 09.00 itibariyle son 24 saat içinde İzmir'de metrekareye 27,9, Manisa'da 27, Aydın'da 20,5 Çanakkale'de 12,8 Balıkesir'de 4,2 kilogram yağmur yağdı. Lodos ve yağmurun bölgede bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

© DHA / Mavişehir Mahallesi'nde deniz kenarındaki sitelerde yaşanan selde denizle sel suları birleşti ve araçlar denizin içindeymiş gibi bir görüntü oluştu.

Muğla’da fırtına ağaçları devirdi

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Menteşe ilçesine son 24 saatte metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. İlçede, gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı.

Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Bazı yerlerde tarım arazileri de sulara gömüldü.

Dalgalar balkonlara kadar yükseldi

Bodrum'da rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü. Sahil bandına biriken çakıl ve odun parçaları, kepçelerle temizlendi.

İstanbul Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinde iptaller var

İstanbul ve çevresinde etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.

İstanbul'da lodos etkisinin sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle deniz ulaşımında iptaller yaşanıyor.

İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodosla birlikte etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'nın iptal edilen seferleri şunlar:

12:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş seferleri, 10:30 Adalar-Kadıköy-Eminönü, 10:10 Eminönü-Kadıköy-Adalar, 09:45 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 08:45 Bostancı-Karaköy, 08:45 Karaköy-Bostancı, 07:50 Kadıköy-Sarıyer , 07:30 Beşiktaş-Adalar, 07:55 Bostancı-Karaköy, 07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07:45 Karaköy-Bostancı, 06:55 Bostancı-Karaköy, 02:00, 04:45 Bostancı-Büyükada, 00:00, 03:10, 05:55 Büyükada-Bostancı.

Değerli Yolcularımız,

23.12.2019 Pazartesi günü

14:00, 18:00 Mudanya -Eminönü ve 16:30, 20:30 seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir. Bilginize pic.twitter.com/kDHttyWuTl — BUDO (@BurulasBudo) December 23, 2019

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

"07:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci, 09:30 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 09:30 Mudanya - Armutlu, 10:00 Armutlu - Eminönü/Sirkeci, 10:00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 13:00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 13:00 Eminönü/Sirkeci - Armutlu, 14:00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 14:25 Armutlu - Mudanya, 16:30 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 18:00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 20:30 Eminönü/Sirkeci - Mudanya."