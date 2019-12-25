Adana’da son yılların en yüksek yağış miktarı: Metrekareye 250 kilogram

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü" dedi.

Demirtaş, valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte dünden bu yana süren sağanak, oluşan zararlar ve çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Demirtaş şöyle konuştu:

"Son yıllarda yaşanmış en büyük bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çok şükür en büyük moral kaynağımız vatandaşlarımızın can güvenliğiydi, bunda da bir problem yok. Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Hakikaten bu çok ciddi bir miktar. Şu an kriz merkezimiz hızlı şekilde kararlar alıyor. Kriz merkezi, komisyonlar da oluşturdu. Hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı eşyalarda sıkıntı varsa bunun da tespiti yapılıyor."

© İHA / Metrekareye 250 kilogram yağmurun düştüğü Adana'da dün turuncu alarm verilmişti.

Kriz merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Demirtaş, "Şu anda 3 komisyon oluşturduk bunlar da görevlerine başladılar. Bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız sahadalar. Hem yerel yönetimlerimiz hem kamudaki tüm personelimiz şu an sahada. Öğleden sonra yağış bekliyoruz ama dünkü kadar fazla olmayacak. Beklentimiz öyle ama tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi.