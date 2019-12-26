Eşini boğarak öldüren adam: Öldürmek isteseydim bıçak kullanırdım

Geçen Nisan ayında İzmir'in Tire ilçesinde 2 çocuk babası çiftçi 31 yaşındaki Suat Ülker eşi Hatice Ülker'i henüz bilinmeyen nedenle, uyuduğu sırada elleriyle boğarak öldürdü. Evden kaçan Suat Ülker, durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Suat Ülker, kardeşinin haber vermesi üzerine gözaltına alındı. Tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

'Beni aldattığını düşündüm'

Duruşmada eşinin kendisini aldattığını ileri süren Suat Ülker, eşi Hatice Ülker'in telefonuna başkasından gelen bir mesajı yakaladığını, ardından da öldürme niyeti olmadan eşinin boğazını sıktığını söyledi. Suat Ülker şunları söyledi: "Olayın olduğu gün aramızda hiçbir sorun yaşanmamıştı. Eve geldikten sonra eşim telefonu hiç elinden bırakmadı. Hatta 'Neden telefona yapışıksın' diye sorduğumda 'Seni ilgilendirmez' cevabını verdi. Gece, çocuklarımız yatak odasında uyuduktan sonra onları kaldırıp içeriye yatırdım. Geri döndüğümde eşim hala telefonla oynuyordu. Zaten aldatıldığımdan şüpheleniyordum. Biraz balkonda durduktan sonra yeniden yatağa döndüğümde eşimin uyuduğunu, telefonunun da şarjda olduğunu gördüm. Telefonu alarak kontrol etmeye başladım ve 'Bu tripler niye istemiyorsan giderim' mesajını gördüm. Bu sırada uyanan eşimle tartışmaya başladık."

Öldürme amacıyla boğmadığını iddia etti

'Kızımı mosmor bir şekilde buldum'

Eşi ile aralarında arbede çıktığını iddia eden Suat Ülker şöyle devam etti: "Bu olaydan 2 ay önce çocuk düşürmüştü ve çocuğun kimden olduğunu sordum. Bunun üzerine boğuşmaya başladık. Yataktan düşerken boğazını tutuyordum. Ancak öldürme maksadım yoktu. Kolumu tutuyordu ve ben de bırakması için böyle yaptım. Ardından kollarının iki yana açıldığını gördüm. Fakat nabzı atıyordu. Mutfağa giderek intihar etmek için bir bıçak aldım ancak bıçak keskin olmadığı için yapamayınca evden ayrıldım. Eşimi öldürmek gibi bir kastım olsaydı bıçak kullanırdım. Olaydan sonra dışarıya çıkıp, kardeşimi aradım, 'Yengen ölmüş mü git bir kontrol et' dedim. Sonrasında da teslim oldum."

Olayın olduğu gece evde bulunan 24 yaşındaki Hatice Ülker'in annesi Şükran Gezgin ise, "Saat 03.00 sıralarında Suat Ülker'in kardeşi beni arayarak, 'Yengeme bir baksana' dedi. Ben de panikle odaya girdiğimde kızımı yerde üzerine battaniye örtülü mosmor bir şekilde buldum" dedi.

Mahkeme heyeti, Suat Ülker'in tutukluluk halinin devamına, Hatice Ülker ile mesajlaştığı iddia edilen D.İ. arasındaki görüşme kayıtlarının çıkarılması için telefon operatöründen rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

