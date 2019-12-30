İstanbul’da iptal seferler var

Konya’nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İstanbul’da ise sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar İstanbul Deniz Otobüsleri’nde bazı seferlerin iptal edilmesine neden oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal seferler şöyle:

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,

16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma,

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Konya’da ise yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.