İstanbul Havalimanı'nda rüzgar iniş ve kalkışlara izin vermiyor

İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Airporthaber'e göre, İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklarsa iniş yapmayı denedi ancak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

© Fotoğraf : flightradar24 Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inişte 16, kalkışta ise ortalama 30 dakika rötar yapıyor.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre, İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu. İstanbul'da bugün İDO ve BUDO deniz otobüsleri de bazı seferlerini iptal etti.