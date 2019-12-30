2020'de resmi tatiller hangi günlere denk gelecek?

2020 yılında dini ve milli bayramların hangi güne denk geleceği, yapılan takvim çalışmalarıyla birlikte netleşti.
Resmi tatiller şu günlere denk gelecek:
- 1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba
- 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
- 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
- 19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
- 23 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım gün)
- 24-25-26 Mayıs 2020 / Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı
- 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba
- 30 Temmuz 2020 - Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım gün)
- 31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 / Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
- 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar
- 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı: Perşembe
- 31 Aralık 2020 - Yeni Yıl: Perşembe (Yarım gün).
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