Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşine 'kulaklı orman baykuşu' davasında 2 yıl hapis

Tedavi için götürdüğü kulaklı orman baykuşunu, yaban hayvanı olduğu gerekçesiyle resmi kurumlara teslim etmesi gerektiğini söyleyen veterinerlerle kavga eden Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Karar emsal olma özelliği taşıyor

Kararın emsal nitelikte olduğunu söyleyen veteriner hekimlerin avukatı Seher Tuba Gökçe,"Veteriner hekim, hekim ve avukat gibi görevi nedeniyle şiddete uğrayanların emsal olarak kullanabileceği, yargının, kamu vicdanına hediye ettiği bir karardır. Tüm yargı mensuplarından da aynı istikrarı bekler ve bu yönde bir teamül oluşmasını dileriz. Adalet tecelli etmiştir, dileriz ki bir daha hiçbir sağlık mensubu ve avukat bu tarz şiddet eylemlerinin mağduru olmaz" dedi.

Sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu almak istedi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan yapılan açıklamada Yağmur Aşık'ın yaklaşık 3 yıl önce sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürdüğü, tedavisinin ardından da geri almak istediği hatırlatıldı.

© Fotoğraf : Twitter Kulaklı orman baykuşları açık ormanlık alanlarda, çalılıklarda, korularda, kozalaklı ağaçların bulunduğu parklarda, nehir kenarlarında, ağaçlı geçit ve su yollarında yaşarlar.

Aynı zamanda İstanbul Veteriner Hekimler Odası Egzotik ve Yabani Hayvan Hekimliği Komisyonu üyesi olan Dilara Tezel ise yaban hayatına ait olan hayvanın mevzuat gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiğini belirtmiş, bu isteği geri çevirmişti.

Veteriner Hekimler Odası'ndan yapılan açıklamaya göre beraberindeki kişilerle birlikte kliniğe gelen Yağmur Aşık, veteriner hekim Tezel'i darp ederek, tehditler savurdu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri basında yayınlanmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.