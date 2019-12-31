Gaziantep'te bir mahalle 6 ay süreyle karantina altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Şerikanlı Mahallesi’nde gebe bir ineğin ölmesi üzerine veteriner tarafından yapılan incelemenin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvandan numune aldı.

Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Zabıtası Komisyon kararıyla mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.