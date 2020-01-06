İngiltere’de organize koyun hırsızlığı: Eğitimli köpekler kullanıyorlar

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaklaşık 45 koyunun çalındığı ilk olay Kasım ayı başında meydana geldi. Sırasıyla 61 ve 72 koyunun çalındığı ikinci ve üçüncü olay da Aralık ayında yaşandı.

Polise göre, kısa bir zaman dilimi içinde çok sayıda hayvanın çalınması, hırsızlığın titizlikle planlandığını gösteriyor.

Wiltshire Polis Sözcüsü Emily Thomas konuyla ilgili, “Açık fikirli davranıyoruz ama bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve hırsızların, eğitimli köpeklerle hareket eden deneyimli hayvan terbiyecisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tür hırsızlık, hızlı ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde olması için üst düzey organizasyon gerektirir” dedi.

Officers from our Rural Crime Team are investigating three separate incidents of sheep thefts in the county.



We've had reports of thefts in Lacock, Melksham and Derry Hill.



Can you help our officers? Call 101.https://t.co/nH0mSqF8mB pic.twitter.com/cmHBwQXmlo — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) January 3, 2020

​Yerel sakinlerden, bölgede görecekleri şüpheli insan ve araçlar ile ilgili derhal polise haber verilmesi istendi.

Koyun hırsızlığı, tarımın gelişmiş olduğu Wiltshire’de oldukça yaygın. Son 5 yılda 17 hırsızlık vakası yaşandığı ifade ediliyor.

Şüphelileri tespit etmenin çok zor olduğundan bu tür suçları araştırmanın da zor olduğu kaydeden Thomas, büyük sürülere sahip çiftçilerin kayıpları çok geç fark edip polise bildirdiğini anlattı.