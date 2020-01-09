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18:55 09 Ocak 2020
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    Anaokulunda ikiz kardeşlere kötü muamele: Sandalyeye bağlayıp kuru ekmek verdiler

    Anaokulunda ikiz kardeşlere kötü muamele: Sandalyeye bağlayıp kuru ekmek verdiler

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    Bilecik'te 3,5 yaşındaki ikiz kardeşlerin anaokulunda sandalyeye bağlandığı, yemeklerini yemek istemedikleri zaman çocuklara kuru ekmek verildiği ortaya çıktı. İkiz kardeşlerin konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunuyor.

    Bilecik’te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine, konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3,5 yaşındaki çocuklarının, özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı.
    Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Ailelere 'çocuklarınızın huzursuzluklarından şüphelenin' tavsiyesinde bulunan Tarakçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya, nasıl kıydınız, nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Siz de çocuklarınıza güvenin, eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız, çocukların huzursuzluklarından şüphelenin."


    İkiz kardeşler konuşma güçlüğü rahatsızlığı yaşıyor


    Anne İnci Tarakçı çocuklarının özel durumunu şöyle anlattı:

    "Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 2-3 kez eğitim için Eskişehir’e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik. "


    Arkadaşlarının yanında saldalyeye bağlandılar

    İkiz kardeşlerin annesi yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

    "Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendileri oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik. İnsan hiç kendi başına gelmez sanıyormuş. Oğullarım kuvözde kendilerinden on kat büyük kateterlerin, damar yollarının içinde yaşam mücadelesi verirken ses çıkarmadan ağladıklarında, yanaklarında kurumuş kalmış olan gözyaşı tuzlarını içime kan ağlayarak sildim ben.”


    Soruşturma başlatıldı

    Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.


    Anaokulunda açıklama: Karalama kampanyası

    Özel anaokulu ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, fotoğrafın 1 ay önce çekilerek ‘WhatsApp’ gruplarından paylaşıldığını şu sözlerle ifade etti:

    “Kimin çektiği belli olmayan fotoğraflarla, kurumumuza sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapılmaya çalışılmaktadır. Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve ilgili yazılara bakarak karalama yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur ve mesnetsiz bu sürece dahil olan her kişi hakkında da bulunulacaktır. Olaya konu olan fotoğraf, yaklaşık bir ay önce çekilip WhatsApp grubundan gizli olarak çektirdiğini bildiren çocukların velisi, bu kadar süre bekleyerek iddia ettiği üzere çocuklarını bağlayan kişiden değil de okulumuzdan şikayetçi olarak amacının okulu kapattırmak olduğunu belirtmektedir. Bu durumu çirkin bir boyuta getirmek için kurgulayan veli stajyer olarak kurumumuza yerleştirilmiş kişilerle fotoğrafın çekilmesi sağlandığı kanısındayız. Olay aydınlatıldığında fotoğrafı çeken kişinin bağlama olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıkacak olup, kendilerinden kurumumuza karşı yapılan komplo sonucunda uğradığı zararın tazmini için gerekli işlemler yapılacaktır. Okulumuzda çocuklarınız çocuklarımızdır düsturuyla her çocuğa 4 yıldır özen ve imtinaıyla eğitim ortamı sağlanmaktadır.”

    Etiketler:
    ikiz bebekler, ikizler, ikiz, Kreş, Anaokulu
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