'Taksim dayı' ilk kez Taksim'de

Bir sokak röportajında kendisine İngilizce yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği yanıtla Türkiye'de ve dünyada sosyal medya fenomeni haline gelen 'Taksim Dayı' yeniden gündemde.
30 yıldır İstanbul'da yaşayan ve gerçek ismi Muammer Topal'ın daha Taksim'e gitmediği ortaya çıktı.
Show Haber muhabirleri ile Taksim'e giden 'Taksim Dayı', kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.
"Haksim" fenomeni Taksim'i salladı! #ShowHaber pic.twitter.com/hzY1zFMx2j— Show TV (@ShowTV) January 16, 2020
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