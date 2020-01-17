Eski kabin memuru, uçak tuvaletinin kullanılacağı en doğru zamanı açıkladı

Eski bir kabin memuru olan Erika Roth, uçaklarda tuvalete gitmek için en doğru zamanın hangisi olduğunu açıkladı.

Uçak yolculukları, Türkiye içerisinde en fazla 2 saat kadar sürüyor. Ancak bu iki saatlik süreç içerisinde bile vücut çok ciddi bir basınç altında kalıyor. Bu da doğrudan bünyeyi etkiliyor ve sindirim sistemini çalıştırıyor. Ancak uçaklardaki tuvaletler, çoğu kişi için istediği kalitede olmayabiliyor. Sonuç olarak sindirim sistemi, istenmeyen kokulara sebebiyet verebiliyor.

Peki tuvaleti kullanmak için en doğru zaman hangisi? Webtekno'nun aktardığına göre eski bir kabin görevlisi olan Erika Roth, bu sorunun cevabını verdi.

Roth'a göre uçak tuvaletini kullanmak için en iyi fırsat, pilotun "Emniyet kemerlerinizi çıkarabilirsiniz" ikazını verdiği an. Yani uçuş başladıktan sonra emniyet kemeri ikaz ışığı söndüğünde, 'tuvaleti kullanmak için en doğru zaman' demektir. Ancak bu sürenin kaçırılmaması önemli, çünkü Roth, kabin görevlilerinin ikram dağıtımına başlamadan önce tuvalete gidilmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki neden?

Roth'un açıklamalarının temelinde çok basit bir neden yatıyor. Şöyle ki; Roth'un açıkladığı an uçuş yeni başlamış oluyor. Dolayısıyla da yolcuların büyük bir bölümü, o an için tuvalet ihtiyacı hissetmiyor. Roth, işte bu yüzden tuvalete gitmek için en uygun anın, emniyet kemer ikazı söndükten sonra olduğunu söylüyor.