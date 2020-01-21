Kabin görevlileri sırlarını paylaştı: 15 saatten fazla mesai hatta gecenin 2’sinde başlayabilir

Çeşitli havayolu şirketlerinde çalışan kabin görevlileri, Internet ortamında özel hayatları ile ilgili ayrıntıları ve meslektaşları ile yaşadıkları ilişkileri paylaştı.

İngiliz Daily Express gazetesi, bir grup kabin görevlisinin Reddit sitesinde anonim olarak yaptıkları özel paylaşımları yayınladı.

Daha sonra evlendiği kaptan pilotla ilk uçuşunu yaptığı sırada tanıştığını açıklayan hosteslerden biri, şöyle konuştu:

“Bu şekilde karşılaşacağımızı hiç beklemiyordum, zira iş arkadaşlarımla ilişkilere her zaman karşı çıkmıştım. Fakat bu sefer çok aşık oldum ve şimdi, iki ay sonra da düğünümüz var.”

© Fotobank.ru/Getty Images / Eski kabin memuru, uçak tuvaletinin kullanılacağı en doğru zamanı açıkladı

'Haftalarca görüşemiyorduk'

Diğer bir kabin görevlisi ise çalışma programını anlayışla karşılayanlarla görüşmeyi daha çok tercih ettiğini belirtti:

“Mesaimiz 15 saatten fazla sürebilir ve gecenin 2’sinde başlayabilir. Partnerim bazen birbirimizden çok uzak olmamız gerekeceğini anlıyor ve zor durumlarda da beni destekliyor. Çift vardiya çalıştığım zaman bana yemek dahi hazırlıyor. Onunla olduğum için gerçekten çok şanslıyım.”

Başka bir hostes ise diğer kabin görevlileri ile yaşadığı ilişkideki zorlukları şöyle anlattı:

“Benim gibi kabin görevlisi olan bir genç adamla görüşüyordum. Bu zor bir şey. Yaşam biçimimiz nedeniyle haftalarca birbirimizi göremediğimiz de oldu.”