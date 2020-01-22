İstanbul'da bugün kar beklenmiyor

Geç kalan soğuklar geldi ve Türkiye kışı yaşamaya başladı. Türkiye'nin önemli bir kısmı bugün yağış almayacak olsa da soğuk hava etkili olacak. Yarın ise birçok bölge kar yağışı alacak, Küresel Tahmin Sistemlerine göre yarın İstanbul’da da kar görülme olasılığı var.

Soğuk ve yağışlı hava cuma gününe kadar sürecek, hafta sonunda ise sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul'da ekipler tetikte

Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri günlerdir yağması beklenen kar için hazır bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde, çok kullanılan bağlantı yollarında ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor.

İstanbul’da banklarda ve araçların üzerinde buzlanma görüldü. Olası kar yağışı sırasında yolların kapanmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için nöbetlerine devam ediyor.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün İstanbul'da kar yağışının etkili olmaması öngörülüyor.

İstanbul genelinde sabahın ilk ışıklarında hissedilen hava sıcaklığının 0’ın altına inmesiyle araçların üstü buz tuttu. Beylikdüzü’nde bir araç buzlanan yolda kaza yaparken, metrobüs üst geçitleri de vatandaşların düşmemesi için tuzlandı.

Yetkililer tarafından il geneli için bu hafta soğuk ve zaman zaman sulu kar şeklinde yağışlı hava tahmini yapılmıştı. Sabaha karşı hissedilen hava sıcaklıkları 0 derecenin altına indi. Bazı yollar buz tutarken, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bir araç buzlanan yolda takla atarak kaza yaptı.

Bazı araçların üstündeki su birikintilerinin ise buz tuttuğu görüldü. Belediye ekipleri metrobüs üst geçitlerinde ise vatandaşların düşmemesi için tuzlama çalışması yaptı.