Airbnb, modern Romeo ve Juliet'i arıyor

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İtalya’nın Verona kentindeki Juliet’in Evi’nde (Casa di Giulietta) bir gecelik konaklama vaat eden bir yarışma başlattı.

Yarışmayı kazanan ‘modern Romeo ve Juliet’, Michelin yıldızlı şef Giancarlo Perbellini tarafından pişirilen bir yemek yiyecek. Çift, Franco Zeffirelli imzalı 1968 yapımı ‘Romeo ve Juliet’ filminde kullanılan yatakta geceyi geçirecek. Özel bir kâhyası olacak çift aynı zamanda Verona turuna da çıkacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin neden burada bir gece geçirmeyi hak ettiğini anlatan bir mektup kaleme alması gerekiyor. Yarışma 2 Şubat’ta sona erecek.

Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina, “Juliet’in Evi, kentimizdeki en önemli müzelerden biri ve her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Airbnb ile ortaklık sayesinde, Shakespeare’e ait çok bilinen bu mit, daha önce hiç sunmadığımız bir şekilde hayata döndürülüyor” dedi.

© AFP 2019 / MAURIZIO LAPIRA Rome ve Juliet'te ilanı aşk sahnesinin gerçekleştiği iddia edilen balkon, çok sonra, 1936’da eve eklendi.

Juliet’in tamamen kurgusal bir karakter olmasının yanı sıra, Shakespeare de yarattığı kahramanın nerede yaşadığına dair bir ipucu vermemişti. Ancak 14. yüzyılda inşa edilen evin gerçek sahipleri olan Cappello ailesinin soyadı Juliet’inkine (Capulet) benzetilince ev zamanla romanla özdeşleştirildi.

Turistik amaçlar da devreye girince ev, Juliet’in Evi olarak anıldı. Hatta ilanı aşk sahnesinin gerçekleştiği iddia edilen balkon da 1936’da eve eklendi. Ev, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.