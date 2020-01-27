Kobe Bryant, THY'nin küresel marka elçisi olmuştu: ‘Bizlere kattıklarını asla unutmayacağız’

NBA efsanesi Kobe Bryant, 41 yaşında Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Spor dünyasını yasa boğa ölüm ile ilgili THY'den bir başsağlığı mesajı geldi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, "Basketbol dünyasının efsanesi ve Türk Hava Yolları'nın küresel marka olma yolculuğundaki marka yüzü Kobe Bryant aramızdan ayrıldı. Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Basketbol dünyasının efsanesi ve Türk Hava Yolları’nın küresel marka olma yolculuğundaki marka yüzü Kobe Bryant aramızdan ayrıldı. Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız. pic.twitter.com/QynbUP5qFM— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 26, 2020
Kobe Bryant: THY’nin küresel marka elçisi olmasından dolayı gururluyum
THY ile Kobe Bryant arasındaki birliktelik ilk olarak 2010 yılında başlamış ve o dönem yapılan anlaşma ile ünlü basketbolcu, THY'nin iki yıl boyunca küresel marka elçisi olmuştu.
Kobe ve Messi THY için kamera karşısına geçmişti
THY bu ortaklığın ardından futbol ve basketbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmişti. 2012'de reklam Lionel Messi ve Kobe Bryant ile yola devam eden THY, iki yıldız ile çekilen reklam filmi ve yeni sloganlar ile küresel marka olma yolunda hızla yükselişini yıldızlarla sürdürmüştü.
THY için kamera karşısına geçen Messi ve Kobe, milli hava yolunun uçtuğu ülkelere giderek burada çektikleri fotoğrafları birbirlerine gönderirken, denizaltında, aslanların arasında, egzotik yerlerde çektikleri fotoğraflarla rekabet eden ikili, sonunda İstanbul'da Sultanahmet Camii önünde bir araya geliyordu.
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