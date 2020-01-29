Kremlin, Putin’in arşiv videolarını paylaştı

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in devlet başkanlığı, vekaleten devlet başkanlığı ve başbakanlık yaptığı 20 yıla ait geniş bir arşivden yeni fotoğraf ve videolar paylaştı.

Kremlin’in internet sitesinde, 2010-2014 dönemine ait görüntüler yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu dönemde başbakanlık görevinde bulunuyordu, ardından tekrar devlet başkanlığı görevine döndü.

Yayınlanan materyaller arasında, 2010 yılında St. Petersburg kentinde düzenlenen yardım amaçlı konserin kaydı bulunuyor. Videoda, dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin ‘Blueberry Hill’ şarkısını söylüyor.

Kremlin’in paylaştığı ikinci görüntü, Putin’in 2010’da ‘Losiniy Ostrov’ (Geyik Adası) Ulusal Parkı ziyareti sırasında kaydedilmişti. Videoda, Rus liderin bir ağılın içinde buzağına biberonla süt verdiği görülüyor.

Üçüncü video, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, dönemin Hollanda Kraliçesi Beatrix’in davetiyle Hollanda’yı ziyaret ettiği 2013’te kaydedilmişti. Videoda, Putin’in, bir koronun performansı sırasında, şefle tokalaştığı ve koroya teşekkür ettiği görülüyor.

Kremlin, Rusya lideri Putin’in Kremlin’e çıkışının 20. yılı vesilesiyle, 30 Aralık 2019 tarihinde, 2000-2004 yıllarına ait bazı fotoğraf ve videolar paylaşmıştı. 2005-2009 dönemine ait ikinci paylaşım da 13 Ocak 2020’de yapılmıştı.