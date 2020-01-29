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22:53 29 Ocak 2020
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    Çin'deki salgının merkezinden kaçanlara karşı komşu köyler yolları kapattı, kontrol noktaları ve devriyeler oluşturdu

    © REUTERS / THOMAS PETER
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    Koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan şehri ve bulunduğu Hubey eyaleti karantina altındayken, karantinadan kaçmak isteyenlere karşı sınır köylülerinin silahlı devriye gücü oluşturduğuna dair videolar paylaşıldı.

    Çin'deki can kaybı en az 133'e çıkarken, sosyal medyada yayımlanan videolarda Hubey eyaletine komşu köylerin sakinleri, yolları kullanılmaz hale getirir, mevziler kazar, barikatlar kurar, kontrol noktaları oluştururken görülüyor. 

    İngiliz Daily Mail gazetesi, sosyal medyadaki orijinalliği teyit edilmemiş videoları aktardı.

    Ellerine dev mızraklar, palalar ve hatta bir videoda tüfek alan köylüler, kontrol noktalarında nöbet tutuyor. 

    Çin'in tam ortasında yer alan Hubey'e kuzeyden komşu Henan eyaletinin Yiçuan köyünde köylüler gece kepçe kullanarak yolu delik deşik hale getiriyor. 

    Henan'daki bir başka yol çamur yığarak devredışı bırakılıyor. Balçık tepesine 'yeni tip zatürre salgınının kontrolü ve önlenmesi için trafik geçemez' yazılı tabela konduruluyor.

    Hepsi, salgın bölgesinden kaçış ve köye virüs girişini önlemek için. 

    Hatta Hubey eyaletine komşu olmayan, ancak virüsün onlarca kişiye bulaştığı ve bir can aldığı Hebey eyaletindeki 6 köy, dışarıdan gelenleri durdurmak için gerisine saklanabilecekleri tuğladan duvar inşa etti.

    Diğer tarafın kaçış denemelerine dair videolar da paylaşıldı.

    Şangay doğumlu Avustralya'da yaşayan sanatçı Badiucao'nun yayımladığı bir videoda Hubey sakinleri küçük teknelere doluşarak güneydeki Hunan eyaletine kaçmaya çalışıyor. Ancak diğer tarafa geçip karaya ayak bastıklarında polis tarafından durduruluyor. 

    Bu manzaralar karşısında Pekin'deki Çin merkezi hükümeti, kendisinden izin alınmadan yolların kapatılması ve kontrol noktaları kurulmasını yasakladığını açıkladı.

    Çin devletinin medya organları vatandaşlara Hubey eyaletinin sakinlerini dışlamamaları yönünde çağrılar yayımladı.

    Hubey eyaletinde en az 56 milyon kişi karantinada tutuluyor. 

    Aralıkta saptanan yeni koronavirüs bugüne dek en az  6168 kişiye bulaştı, bunların yaklaşık 60'ı Çin dışındaki 18 ülke ve bölgede teşhis edilen vakalar. 

    İngiliz Daily Mail gazetesine göre Hubey eyaletinin Huanggang kentinde iki gün içinde inşa edilen ilk koronavirüs hastanesinde dün hasta tedavisine başlandı.

    Salgının merkezi olan Vuhan kentinde de Çinli işçiler ağır iş makinelerini kullanarak zamanla yarışırcasına ikinci koronavirüs hastanesini inşa ediyor. 

    Leişenşan Hastanesi'nin bir hafta içinde açılması bekleniyor.

     

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