Telegram'ın kurucusu, WhatsApp kullanmanın tehlikeleri konusunda uyardı

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp uygulamasını kullanmanın yol açabileceği tehlikelerle ilgili açıklama yaptı.

Daha önce basında çıkan haberlerde, dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un telefonunun, WhatsApp üzerinden gönderilen kötü amaçlı bir dosya kullanılarak saldırıya uğradığı öğrenilmişti.

Durov, kullanıcıların akıllı telefonları değiştirirken genellikle bulutta şifrelenmemiş veri yedekleri bıraktığını belirtti.

Durov ayrıca, uygulamanın geliştiricileri tarafından kasıtlı olarak oluşturulan ve güvenlik açıklarını ortaya çıkaran backdoorların yazışma gizliliğini korumada bir tehdit kaynağı olabileceğini söyledi.

Durov, geliştiricilerin güvenlik organlarının baskıları sonucu bu tür yollara başvurabileceğini belirterek, onları genelde beklenmedik bir şekilde tespit edilen tehditlerin altında gizlediklerini ve geçen yıl WathsApp’ta bu tür 12 hatanın bulunduğunu kaydetti.

Durov, WhatsApp’ta olduğu gibi, gizli kaynak kodlu uygulamalara itibar edilmemesini tavsiye etti.