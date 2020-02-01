Mardin'de yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran 6 kişi yakalandı

Mardin'de emniyet güçlerinin 'düğün başlasın' adını verdikleri operasyon kapsamında yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran 6 kişi yakalandı. Suriye'den getirdikleri kadınları bu iş için kullanan şebekenin 400 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

MArdin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.K. ve İ.M'nin, Mardin, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Ankara, Yalova ve İzmir'de eşi vefat etmiş yaşlı erkekleri, para karşılığı Suriye uyruklu H.S. ve R.K. ile imam nikahı kıyarak evlendirdiği ardından kadınların altınları alarak kaçtığı bilgisine ulaştı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 3 ay süren takip sonucunda 'düğün başlasın' adı verilen operasyonu başlattı.

6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.K, F.M, H.S, R.K, M.Ş. ve M.H.S. gözaltına alınırken, ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi.

400 bin TL dolandırdılar

Gözaltına alınan M.Ş'nin Suriye'den kadınları Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ve şebekenin İzmir bölgesindeki faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.

Şebekenin bu yöntemle yaklaşık 400 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 6 zanlı da adliyeye çıkarıldı.