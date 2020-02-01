ABD tarafından 'ulusal güvenliğe tehdit' ilan edilen TikTok, yükselişini sürdürüyor

Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren TikTok yükselişini sürdürüyor. Çinli sosyal medya platformu, Facebook'un uygulamaları haricinde en çok indirilenler listesinde ilk 5'e girebilen tek uygulama oldu.

ABD merkezli mobil uygulama pazar araştırma şirketi Sensor Tower 2019 raporunu yayınladı. Rapora göre, son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok yükselişini sürdürüyor.

Facebook, bünyesinde bulunan WhatsApp, Messenger, Facebook ve Instagram uygulamalarıyla ilk 5'te yer aldı. Facebook'un uygulamaları haricinde en çok indirilenler listesinde ilk 5'e girebilen tek uygulama ise TikTok oldu.

Listeye 2018 yılında 4. sıradan giriş yapan Çin merkezli ByteDance firmasının uygulaması TikTok 2019'da iki basamak yükseldi.

NTV'nin haberine göre, 2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama oldu. Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren TikTok geçtiğimiz yılın Aralık ayında 40 milyon dolar gelir sağlayarak, en çok gelir elde eden 7. uygulama oldu. Kullanıma sunulduğu günden bu yana 250 milyon dolara yakın gelir elde eden TikTok, toplam gelirinin yüzde 71'ini 2019'da sağladı.

ABD Donanması, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un hükümet tarafından verilen cep telefonlarında kullanılmasını yasaklamıştı. Donanma buna gerekçe olarak TikTok'un 'ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu' savunmuştu.