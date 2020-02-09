Fransız sporcuların isyanı sonuç verdi: Tecavüzcü antrenörleri korumakla suçlanan federasyon başkanı istifa etti

Patencilerin tecavüz suçlamasında bulunduğu antrenörlerle çalışmaya devam eden Fransa Buz Sporları Federasyonu Başkanı, sporcuların ifşaatı ve spor bakanının talebinin ardından sonunda istifa etti

Fransa'da artistik buz pateninin simge isimlerinden 44 yaşındaki Sarah Abitbol'un yayımladığı otobiyografide 15-17 yaş arasında eski antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini ve bütün şikayetlerine rağmen tecavüzcünün yöneticiler tarafından korunduğunu söylemesiyle kopan tartışma, istifa getirdi.

Beyer, Jean-Roland Racle, Michel Lotz gibi antrenörlerle başka patencilerin de tecavüz suçlamasında bulunmasına rağmen çalışmaya devam eden Fransa Buz Sporları Federasyonu'nun (FFSG) başkanı, Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun hesap sorup istifa talep etmesinin ve sporcuların Abitbol'a destek açıklamasının ardından, görevi bırakmak zorunda kaldı.

French ice skating president resigns over sexual abuse scandal https://t.co/trxoFBXYgb — Guardian sport (@guardian_sport) February 8, 2020

FFSG'ye 20 küsur yıldır başkanlık yapan Didier Gailhaguet, tecavüzcü koçları korumakla suçlanıyor.

Spor Bakanı Roxana Maracineanu, pazartesi günü federasyon başkanını bakanlığa çağırmasının ardından gazetecilere "Didier Gailhaguet bundaki kişisel ve ahlaki sorumluluğundan kendini temize çıkaramaz. Dolayısıyla kendisinden tüm sorumluluğu üstlenmesi ve istifa etmesini talep ettim" demişti.

Gailhaguet ise bakanlık çıkışı ve çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyi reddetmişti.

Cumartesi günü gelen istifa açıklamasında suçlamaları reddeden ve kendi suçunun olmadığını savunan Gailhaguet, federasyonda kimsenin yapılan yanlışlardan haberdar olmadığını iddia etti ve eski spor bakanını suçladı.

FFSG yönetim kurulunun dört üyesi de istifalarını verdi.

In France, the ice skating federation's president resigns. Sexual abuse is not just in the US, but a global problem. No people should be abused. #hilbertreligion #endsexabuse https://t.co/STFT0uuxYb — @Lego4mat (@lego4mat) February 9, 2020

Çiftler kategorisinde 10 kez şampiyonluğu bulunan ve Avrupa, Dünya şampiyonalarında Fransa'ya birçok madalya kazandırmış olan Abitbol'un kitabının yayımlanmasının ardından Paris'te savcılar cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

İki eski patenci daha Beyer'i suçlarken federasyondan destek görmediklerini belirtmişti.

2001'de spor bakanlığının uzaklaştırılması kararına rağmen Beyer 2018'e dek federasyonda görev almaya devam etmişti.