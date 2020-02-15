'Ankara beni bulsun' videosuyla tanınan Mersinli Cihangir'i Ankara buldu: Yeni kimlik çıkarıldı

Tüm Türkiye'nin onun tanıdığı görüntülerdeki gibi dediği oldu. Ankara, 'Kennedy Dayı' lakaplı Mersinli Cihangir'in kim olduğunu buldu.

Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.