'Elektronik sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı'

Prof. Dr. Karlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların patentinin sigara şirketleri tarafından alındığını ifade etti.
Prof. Dr. Karlıkaya, elektronik sigaraların birçok farklı zehri barındırdığını ve sağlığa zararının ölümcül boyutta olduğunu dile getirdi.
Elektronik sigaralara katılan aromaların hepsinin zehir içerdiğine işaret eden Karlıkaya, şunları kaydetti:
"Bu ürünlere formaldehit gibi başka zehirlerin de karıştığı ve bunların hiçbir güvenlik testi olmadığı tespit edildi. Yani insanlara zararsız denilemeyeceği bilinen şeyler. Dumansız ve elektronik sigarayla ilgili yakın bir zamanda Amerika'da bir salgın oldu ve 30-40 genç çocuk öldü. Binlerce kişi hastalandı. Elektronik ve dumansız sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı".
Türkiye'nin elektronik sigaranın zararlarını erken fark ettiğini dile getiren Karlıkaya, bu ürünlerin satışının uzun süre öncesinde ülkede yasaklandığını sözlerine ekledi.
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