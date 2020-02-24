Türkiye'de en çok hangi fiyat aralığındaki telefonların satıldığı belli oldu

Ellerindeki istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulunan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türk vatandaşlarının 2019 yılında en çok 1.000 ile 2.000 TL arasındaki cep telefonlarını tercih ettiğini açıkladı. Tüketiciler, bu fiyat aralığından sonra ise en çok, 2.000 ila 2.500 TL aralığındaki akıllı telefonları tercih ediyorlar.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin bir cep telefonunundan beklentisinin hayli değiştiğini söyledi. Webtekno'nun aktardığına göre eski alışkanlıkların unutulduğunu ifade eden Gökyıldırım, tüketicilerin artık cep telefonlarını bir kişisel asistan olarak gördüklerini belirtti. Gökyıldırım, 2019 yılında en çok 1.000 ile 2.000 TL arasındaki cep telefonlarını tercih ettiğini açıkladı.

Gökyıldırım'a göre tüketiciler için "Alo diyeyim yeter" devri kapanmış durumda.

Konuya ilişkin benzer açıklamalar Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal tarafından da geldi. Özdal, tüketicilerin yüzde 48'inin 1.000 TL ile 2.000 TL aralığında fiyatlandırılan akıllı telefonları tercih ettiğini söylüyor. Özdal'a göre tüketiciler, akıllı telefonlarını artık daha çok fotoğraf makinesi veya kamera gözüyle baktıklarını ifade ediyor.

Özdal'ın önemli açıklamalarından bir tanesi de tüketicilerin satış sonrası desteğe nasıl baktığıyla ilgili. Özdal'a göre tüketiciler, markalara yaklaşımlarında satış sonra destek hizmetlerini fazlasıyla önemsiyorlar. Kadri Özdal, vatandaşların bir akıllı telefon alırken ilgili şirketin garanti kapsamını önemsediklerini ve telefonu satın aldıktan sonra rahat etmek istediklerini belirtiyor.