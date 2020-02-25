Katillerin profil analizini yaptı: Yüzde 50’si psikolojik şiddete maruz kalmış

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci katillerin profil analizini yaptı.

Gelişen yapay zekâ sistemleri ile birlikte günümüzde cinayet işlemesi muhtemelen olan kişilerin kişilik ve karakter yapılarının yorumlanabileceğini ve olası eylemlerinin tahmin edilebileceğini belirten Demirci, “Cinayet işleyenlerin çocukluk yaşamlarında yüzde 50’sinin psikolojik, yüzde 36’sının fiziksel, yüzde 26’sının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıkıyor. Katilleri, hayalperest, görev odaklı, hedonisttik (zevk odaklı), güç odaklı, heyecan odaklı, kar amaçlı odaklı, aile cinayetleri odaklı, mekân odaklı olarak sınıflandırabiliriz” dedi.

'Çocukluk çağında istismara maruz kalmışlar'

Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, "Katillerin çocukluk çağında istismar türlerinden en az birine maruz kaldığını söyleyebiliriz” dedi ve ekledi:

“İstismar, kişinin çocukluk yaşamından bugüne kadar olan yaşam öyküsünde bir yerlerde fiziksel, cinsel ve/veya psikolojik kötüye kullanıma maruz kalması olarak tanımlanabilir. Çocukluk dönemi istismarları kişinin düşünce yapısında bazı anormalliklere neden oluyor. Bu kişilerin muhakeme ve yargılama sistemleri sağlıklı çalışmadığından, hatalı değerlendirmeler sonucunda kontrolsüz bir saldırgan yapıya sahip oluyorlar.

Cinsel doyum için öldüren (tecavüz vs.) katillerin yapıları analiz edildiğinde bu kişilerin çocukluk yaşamında ihmal tarzı istismar hariç diğer tip istismarlara yüksek oranda maruz kaldıkları görülüyor. Cinayet eyleminden önce kişilerin davranış örüntülerini saptamak amacıyla kullanılan yöntem sayesinde katillerin tipolojileri şiddetli arzu (şehvet), güç, öfke, maddi kazanç odaklı olarak 4 sınıfa ayrılıyor. Çocukluk yaşamında cinsel istismara maruz kalan katiller cinsel tipolojilere uyan cinayetler işlemekte iken, fiziksel istismara maruz kalmış katiller cinayetlerini aşırı düzeyde şiddet içerecek şekilde gerçekleştiriyor.”