Ukrayna'nın Antarktika istasyonu 'kanlı karla' kaplandı

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı, kırmızı karla kaplanan istasyonun görüntülerini Facebook sayfasında paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, "Kırmızı-ahududu renk sayesinde, kar güneş ışığını daha az yansıtıyor ve daha hızlı eriyor" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı rengi karlara, 'hlamydomonas nivilas' adı verilen mikroskobik kar algleri veriyor. Algler, düşük sıcaklıklardan korkmayan ve kışın karda canlı kalabilen sporlar yaratıyor. Havalar ısınınca sporlar büyümeye başlıyor. Bilindiği gibi, şu anda Antarktika’da yaz mevsimi hüküm sürüyor.

Yeşil pigmente ek olarak, kırmızı karoten tabakası içeren alg hücreleri, karda kırmızı lekeler oluşmasına neden oluyor.

Sonuç olarak, giderek daha parlak algler oluşuyor. Benzer durum Kuzey Kutbu ve Alplerde de görülebiliyor.