Vatikan'dan çocukları din adamlarının istismarından korumak için görev gücü

Vatikan, uzmanlardan oluşan bir görev gücü kuruyor. Katolik piskoposluk bölgeleri ve tarikatlar, din adamlarının cinsel istismar vakalarını ele almak ve mağdurlarla ilgilenmek konusunda kılavuzluk edecek ilkelere ihtiyaç duyarken, sözkonusu görev gücü bunları geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olacak.

Taa 2011'de Vatikan, cinsel istismar vakalarını ele almak konusunda yol haritası niteliğinde kılavuz ilkeler geliştirilmesi için talimat vermişti. Ama genelde Afrika ya da Asya'daki yoksul ve çatışmalara teslim bölgelerin Katolik ruhani liderleri, bunu yerine getirmemişti.

Yerine gelmesini sağlamak için kurulan görev gücünün üyeleri, profesyonel kaynakları olmayan ve bir sebepten 2011 talimatına uymayı ihmal etmiş cemaatlere yardım edip hukuki danışmanlık sağlayacak.

#PopeFrancis launches a task force to help Bishops’ Conferences prepare and update child protection guidelines.https://t.co/LKLU1dKV7c — preethi (@preethi50632948) February 28, 2020

Bu çerçevede mağdurların şikayetlerini almaya ve onlara dinsel bakım sunmaya yönelik prosedürler oluşturulacak, kilise personeline istismarı önleme ve çocuk koruma stratejileri konusunda eğitim verilecek, suçlamaların soruşturulmasında kilisenin iç yasal prosedürlerinin takip edilmesi sağlanacak.

Vatican launches task force to implement ‘Vos estis’ and 2011 abuse guidelines https://t.co/6HPZ9lp7DD pic.twitter.com/hfbuKrJnR9 — Worldcatholicnews (@Worldcatholicn1) February 28, 2020

​Katolik Kilisesi'nde polise bildirmek diye mefhum yok

Ancak Vatikan kuralları, istismar şikayetlerinin kendi yapısı içinde iletilmesini ve çözümlenmesini, polise bildirilmemesini talep ediyor. Vatikan kurallarına göre kilise liderleri ancak sözkonusu ülkelerin yasalarının kaçınılmaz biçimde şart koştukları durumlarda polise bildirim yapabiliyor.

Görev gücü, din adamlarının çocuklara cinsel istismarının İngilizce konuşulan dünyaya özgü bir sorun olduğunda on yıllarca ısrar eden Katolik hiyerarşisinin, nihayet küresel meseleyi idrak etmesinin işareti olarak önem taşıyor.

İtalya, Polonya ve Papa Francis'in geldiği Latin Amerika'da da artık birbiri ardında kilisede cinsel istismar skandalları patlıyor.

Vatican launches task force to help Catholic dioceses & religious orders develop guidelines to handle cases of clergy sex abuse and tend to survivors.#religionhttps://t.co/Yzmf5Ibjol — David Crary (@CraryAP) February 28, 2020

Görev gücü, kilise avukatlarından ve Francis'in geçen yıl düzenlediği zirvenin organizasyonunda yer alan dört kilise liderinden oluşacak. Bunların arasında Vatikan'ın kıdemli seks suçları savcısı konumundaki Malta Başpiskoposu Charles Scicluna ve çocuk koruma uzmanı Rahip Hans Zollner, Chicago Kardinali Blase Cupich ve Mumbai Kardinali Oswald Gracias da var.

Fighting abuse in lay movements: Vatican mandates norms, guidelines https://t.co/uNSyaNsA8K pic.twitter.com/oT87mp0qLO — Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) February 28, 2020

Vatikan'ın bu girişime verdiği önemin göstergesi olarak, görev gücü Vatikan'ın devlet sekreterliğinin 2 numarasına rapor sunacaklar.

Vatikan, rahiplerden biri hakkında suçlama geldiğinde kilise kurallarına uygun şekilde soruşturulması konusunda piskoposlar ve diğer üst rütbeli ruhbana yol gösterecek bir rehber de hazırlıyor. Skandallar patlayana dek küresel çapta piskoposların istismarcı din adamlarını soruşturması ve/ya cezalandırması görülmüş şey değildi.