İtalyan usulü teknik arıza: Musluklardan şarap aktı

Po Ovası'nın ortasına kurulmuş Modena iline bağlı bir köyden, musluklardan şarap aktığı haberi geldi. Şişeleri musluklara dayayan köylülerin sevinci, bir şarap evinden kaynaklanan teknik arızanın onarılmasıyla kısa sürdü.

İtalya'nın kuzeyinde bir köyün sakinleri 4 Mart'ta su içmek için musluğu açtıklarında pembe bir sıvı aktığını gördü.

Köylüler, tadına bakınca, bunun yörenin pahalı şaraplarından Lambrusco Grasparossa olduğunu anladı.

WINE comes out of kitchen taps in Italian village after winery accidentally pumped plonk into local water system https://t.co/v4jlj4oCwQ — Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2020

Elde ne kadar şişe ve kap kaçak varsa musluktan akan Lambrusco Grasparossa ile dolduran köylüler, diğer yandan yanına gidecek yöresel yemekleri hazırlama telaşına düştü.

Bu arada musluklardan şarap akmasının, yakınlardaki Settecani'de bir şarapevinde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığı fark edildi.

Bir silodaki delikten akan pembe şarabın yerel su şebekesine karışıp insanların evlerinden akmaya başladığı belirlendi.

Köylülerin sevincinin esrimeye dönüşmesine mahal kalmadan sorun halledildi.

Yerel yönetim Facebook hesabından özür bile yayımladı.

Bu olaydan sonra bazıları su şebekesinin güvenliğini sorguladı.

Gazzetta di Modena'ya konuşan bir yöre sakini "Bu yüzleri güldüren bir halkla ilişkiler numarası mıydı yoksa ciddi bir sorun muydu, bilmiyorum. Umarım yetkililer bu hikayenin gerçekte ne olduğunu soruşturur. Gülebiliriz, ama normal bir durum değil. Belediye ya da şarapevinin özrü temiz suyun önemini unutturamaz" dedi.

Ama çoğunluk 'bıraksaydılar biraz daha aksaydı' yönünde görüş bildirdi.