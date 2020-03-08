Fındık’ın cansız bedeni Tokat’a gönderilecek

Tüm Türkiye'nin öğrenci önlüğü ile tanıdığı Fındık'ın ölümü hayvanseverleri üzdü. Tokat’ta Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü klinikte yaşam savaşını kaybetti. Fındık'ın cansız bedeninin Tokat’ın Kayacak köyüne gönderileceği belirtildi.

‘Yüzde 1 şansı için savaştık’

Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, Fındık’ın yaklaşık 2 hafta önce kliniğe geldiğini ve gençlik hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, “Maalesef bu hastalıkta ölüm oranı çok yüksek. Aslında tedavisi yok diyebiliriz. Yüzde 1 şansı vardı ve biz şans için savaştık. Fındık da küçücük bedeniyle çok uzun bir mücadele verdi, çok direndi, patileriyle hayata sıkı sıkı tutundu. Aslında iyi gidiyordu, genel durumu iyiydi, ama bir anda epileptik kriz gelişti. Çok küçük olduğu için ve krizleri çok ağır olduğu için dün gece kaybettik” dedi.

Turhal’a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen’in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek Fındık ilgi odağı olmuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer’in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan Fındık, ölümcül ‘distemper’e yakalandı. 24 Şubat’ta Ankara’ya getirilen Fındık, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü klinikte yaşam savaşını kaybetti.