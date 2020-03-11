'İsrailli araştırma merkezi, koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacak'

Haaretz gazetesi, İsrail merkezli bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi.

Gazetede yer alan haberde, Ness Ziona Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının önümüzdeki günlerde koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarını tamamladığını açıklamalarının beklendiği kaydedildi.

Israeli research center to announce it developed coronavirus vaccine, sources say | Live updates https://t.co/P0DLcUmX4D — Haaretz.com (@haaretzcom) March 11, 2020

​İsrail Sağlık Bakanlığı kaynakları da bilim insanlarının son dönemde Kovid-19'un biyolojik mekanizmasını ve niteliklerini anlama konusunda daha iyi teşhis yeteneği, vakalar antikor üretimi ve aşı geliştirme de dahil olmak üzere önemli bir atılım gerçekleştirdini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, dün ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 70'e yükseldiğini duyurmuştu.