Pornhub, koronavirüsle mücadelede: Küresel çapta premium hizmet 23 Nisan’a dek bedava

Koronavirüs pandemisine karşı verilen mücadeleye ve evden çıkamayanlara destek sunan Pornhub, premium seçeneğini küresel çapta 23 Nisan’a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu.

Koronavirüs günlerinde, İtalyanlara ülke çapında karantinadan çıkışa dek özel üyelik (premium) seçeneğine bedava erişim sunan dünyanın en çok izlenen porno film sitesi Pornhub, bir 'açılım' daha yaptı.

Pandemi nedeniyle dünya çapında hükümetler yurttaşları evde kalmaya çağırır ya da zorlarken, Pornhub, premium seçeneğini küresel çapta 23 Nisan’a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu. Ancak Pornhub'a Türkiye’den erişilemiyor.

Pornhub gives the world free Premium until 23 April in coronavirus charm offensive@Pornhub https://t.co/SGNL4a9v5F — Sputnik (@SputnikInt) March 25, 2020

Sitenin tek bir şartı var: Kullanıcının bu süre zarfında virüsten kaçınmak için evde kalarak kendilerini izole edeceklerini taahhüt etmesi.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020

​Özel üyelik kısmına girişte kullanıcıyı iki seçenekli bir ekran karşılıyor.

"Kendimi izole edip ayrıcalıklı videoları ücretsiz izlemeyi kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyen, özel üyelikten faydalanabiliyor.

Pornhub Başkan Yardımcısı Corey Price kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi evde kapalıyken, eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak için onlara destek vermemiz önemli. Ücretsiz Pornhub Premium üyeliğini dünya geneline genişleterek onları evde kalmaya teşvik edeceğimizi umuyoruz."

Kanadalı şirket MindGeek'in sahibi olduğu Pornhub, daha önce ABD'nin New York şehrindeki sağlık çalışanları için 50 bin tıbbi maske bağışlamış, gelirlerinin bir kısmını seks işçilerine yardım yapan örgütlere ve Avrupa'daki sosyal yardım örgütlerine bağışlamayı vaat etmişti. Pandemiden etkilenen modellere video satışlarının işlem ücretinden geriye kalan gelirin tamamını vermeyi de vaatlerine kattı.