Tayland Kralı, Almanya'da otel kapatıp haremiyle karantinaya çekildi

Koronavirüs pandemisi yüzünden karantinanın insanları dört duvara hapsetmesine koşut boşanma taleplerinde artış haberleri de gelirken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un kendini tecrit etmesi şöhretine uygun oldu.

Egzantrik hayatıyla tanınan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da lüks bir otelin tamamını kapatıp 20 kadından oluşan bir harem ve hizmetçileriyle karantinaya girdi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e göre, 67 yaşındaki Maha Vajiralongkorn, Alp Dağları'ndaki Garmisch-Partenkirchen beldesinde bulunan dört yıldızlı Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattı.

Resmi unvanıyla Kral X. Rama'ya otelde kalması için özel izin çıkarıldığı, ama maiyetinden 119 kişinin koronavirüs pozitif oldukları şüphesiyle Tayland'a geri gönderildiği belirtildi.

30 milyar dolarlık kişisel servete sahip Tayland Kralı'nın zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, eşinin katıldığı resmi törenle baş metres ilan etmesi gibi icraatlarıyla tanınıyor.

Bild'e göre, haremiyle birlikte çekileceği karantinaya dördüncü eşinin eşlik edip etmeyeceğinin netlik kazanmadı.

Mayıs 2019'da kendisinin yaveri konumundaki Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlenen Kral X. Rama, Suthida'yı Kraliçe ilan etmişti.

Temmuz 2019'da eşinin hazır bulunduğu törenle Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi ilan eden Vajiralongkorn, üç ay sonra, ekimde, Kraliçe'ye saygısızlık ve kendisine sadakatsizlik suçlamasıyla tüm unvanları geri almıştı.