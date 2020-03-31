Araçlara çarpıp kaçtı, hız sınırını aştı, 'Köpeğime araba kullanmasını öğretiyordum' diye kendini savundu

ABD’de çok hızlı gittiği için polis tarafından uzun süre kovalanan bir adam sürücü koltuğunda köpeği oturur bir halde yakalandı. Adam, ‘köpeğine araba kullanmayı öğrettiğini’ söyleyerek kendini savundu.

Koronavirüs salgınının yeni merkezi olabileceği konuşulan ABD’nin başkenti Washington’da, dikkatleri salgından bir anlığına uzaklaştıran bir olay yaşandı.

Lakewood bölgesinde yaşayan bir adam iki farklı noktada iki farklı araca çarptı ve durmadan yola devam etti. İki olayda da ciddi bir yaralanma yaşanmazken, gelen çağrılar üzerine polis aracı takibe aldı.

Polis sözcüsü, aracın oldukça yüksek hızda ve bir hayli ‘dikkatsiz ve düzensiz’ seyrettiğini belirtti. Bu esnada araç yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan özel bir alana da daldı ancak o sırada çok fazla insan olmadığı için kimse zarar görmedi.

Kovalamaca esnasında polis araçlarından biri, arabaya yaklaşmayı başardığında sürücü koltuğunda pitbull cinsi bir köpeğin oturduğunu, bir adamın da onu yönlendirdiğini şaşkınlıkla fark etti.

Uzun süren kovalamacada polis tuzaklı bir kapan kullanarak aracı durdurmayı başardı.

A man was arrested Sunday after leading troopers on a high-speed chase with his dog sitting in the driver's seat, a spokeswoman for the Washington State Patrol said https://t.co/IvH8DLhCli — CNN (@CNN) March 31, 2020

'12 yıldır polisim, böyle bahane duymadım'

Polislerden biri olan Heather Axtman, gözaltına alınan adamın kendisini “Köpeğime araba kullanmayı öğretiyordum” diyerek savunduğunu anlattı. Dişi olduğu belirlenen köpek ise bir barınağa gönderildi.

Axtman, “Keşke bunu uyduruyor olsaydım. Neredeyse 12 yıldır polislik yapıyorum ve hiç böyle bir bahane duymamıştım. Çok sayıda yüksek hızda kovalamacaya karıştım, çok sayıda araç durdurdum ama asla hiçbirinden köpeklerine araba kullanmayı öğrettiklerine dair bir bahane işitmedim” dedi.

Söz konusu adam, dikkatsizlik yaparak tehlike yaratmak, çarpıp kaçmak ve suçtan kaçmakla suçlanıyor.