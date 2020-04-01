95 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü atlattı: 'Guam'daki tilki deliklerinden kurtulmuştum'

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 95 yaşındaki bir 2. Dünya Savaşı gazisi, yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi edilerek taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'yi etkisi altına almayı sürdürürken, yaşlılarda ölüm oranlarının yüksek olduğu bilinen hastalığı Oregon eyaletinde yaşayan Bill Kelly isimli 95 yaşındaki bir 2. Dünya Savaşı gazisinin atlattığı öğrenildi.

17 Mart'ta yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Kelly'nin, bugün iyileştiğini duyuruldu.

'2. Dünya Savaşında güney Pasifik'e gönderilen ilk askerlerden'

Torunu Rose Ayers-Etherington, yaptığı açıklamada büyükbabasının oldukça 'çetin biri' olduğunu, Büyük Buhran'ı gördüğünü ve 2. Dünya Savaşı sırasında güney Pasifik'e gönderilen ilk askerlerden biri olduğunu belirtti.

A 95-year-old World War II veteran recovers from #coronavirus, "I survived the foxholes of Guam, I can get through this bullsh*t."



➡️ https://t.co/m50o7ruIcC pic.twitter.com/7efVEhh6rl — Complex (@Complex) March 31, 2020

Hastalığın semptomlarını 15 Mart günü hissetmeye başladığı öğrenilen ve yaşı dolasıyısıyla risk grubunda olan Kelly'nin ayrıca böbrek hastalığı, konjenital kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklarının da olduğu söyleniyor.

Bununla birlikte Kelly'nin yakınlarının çoğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, sadece Ayers-Etherington'ın eşi Isaac Etherington üzerinde yapılan testin negatif çıktığı bildirildi.

'Guam'daki tilki deliklerinden kurtuldum, bu saçmalığı da atlatırım'

Rose Ayers-Etherington, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda büyükbabasının yüksek risk grubunda olmasına rağmen "hastalığın kıçını tekmelediğini" söyledi.

Ayers-Etherington, paylaşımında Kelly'nin "Guam'daki tilki deliklerinden kurtuldum, bu koronavirüs saçmalığından kurtulabilirim" dediğini aktararak, "Sadece büyükbaba Bill'in hikayesinin sizi cesaretlendireceğini ve yüzünüzü gülümseteceğini umuyorum. Ayrıca, geri kalanımız sağlıklıyız" diye kaydetti.

Geçtiğimi hafta da İtalya'da 101 yaşındaki bir Kovid-19 hastasının tedavi olarak hastaneden taburcu edildiği bildirilmişti.