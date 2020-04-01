Rus epidemiyolog: Koronavirüsten daha tehlikelisi sırada olabilir

Rusya Doğal Bilimler Akademisi üyesi, epidemiyoloji ve tıbbi istatistik uzmanı Prof. İgor Gundarov, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sona ermesinin ardından daha tehlikeli bir virüsün ortaya çıkabileceği uyarısını yaptı.

Veçernyaya Moskva Radyosu'na konuşan Prof. İgor Gundarov, mevcut pandeminin sona ermesinin ardından daha tehlikeli bir virüsün ortaya çıkabileceği uyarısında bulunurken "Yeni tip koronavirüs gripten daha güçlü çıktı. Bir sonraki hastalık da koronavirüsten daha saldırgan olabilir" dedi.

Gundarov, diğer hastalıklara karşı yürütülen mücadelenin yeni tip koronavirüsün hızla yayılmasına neden olduğu değerlendirmesini yaptı.

'Griple mücadelede elde edilen başarı, koronavirüsü getirdi'

Son 15 yıl içinde aşılar sayesinde A ve B tipi griplerin ortadan kaybolduğuna dikkat çeken Rus epidemiyolog, şu çıkarımda bulundu:

"Sağlık alanındaki başarılar sayesinde insanlar gribi neredeyse ortadan kaldırdı ve onun yerine koronavirüs suşları çoğaldı. Çizmelerimizle ezdiğimiz virüsün yerine bir başkasının yetişmesine neden olduk."