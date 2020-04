Uzmanlar, koronavirüsü kıyafet ve ayakkabıyla eve getirme olasılığını değerlendirdi

Koronavirüsün ayakkabı tabanına bulaşıp eve girebileceği uyarısında bulunan İngiliz sağlık uzmanları, salgın sırasında dışarıya çıkmak için sadece bir çift ayakkabı kullanma tavsiyesinde bulundu.

İngiliz Channel 4 televizyonundaki 'Coronavirus: How Clean Is Your House' adlı programına katılan sağlık uzmanları, "Eve girince hemen ayakkabınızı çıkarın. Çoğu ayakkabı gözenekleri olmayan kauçuk tabana sahip, virüs bu tabanlar üzerinde 5 güne kadar hayatta kalabiliyor" dedi.

Ayrıca ayakkabıları, evin girişinde yaşama alanının dışında bırakmayı tavsiye eden uzmanlar, sokak kıyafetinin eve döndükten hemen sonra yıkanması gerektiğini, virüsün kıyafet üzerinde 24 saate kadar hayatta kalabildiğini kaydetti.