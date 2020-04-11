Rus veteriner, salgın sırasında evcil hayvanların tehlikeli olup olmadığı konusuna açıklık getirdi

Veteriner Hekim Mihail Şelyakov, bazı vakaların kaydedilmesine rağmen, kedi ve köpeklerin koronavirüs hastası insanlardan enfeksiyon kapma olasılığının abartıldığını söyledi.

RT’ye konuşan Şelyakov, hayvanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bulaşmasında harici bir faktör olabileceğini belirterek, bir köpeğin sokakta bir koronavirüs hastasına yaklaşıp daha sonra çocuğun evde önce hayvana ve ardından yüzüne dokanabileceği durumları örnek olarak gösterdi.

Şelyakov, virüsün hayvanın tüylerinde uzun süre kalabileceğini ve bu nedenle, evcil hayvanların ayaklarının yıkanması ve önleyici aşılarının yapılması gerektiğini vurgu yaparak, "İşte iletim faktörü: Hayvanın bağışık olduğu ortaya çıktı, ancak patojeni tüye aktardı. Bu daha önemli bir sorundur" dedi.

Hayvanların öpülmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Şelyakov, Kovid-19 vakalarının sadece insanlardan değil, aynı zamanda hayvanlardan da uzak tutulması gerektiğini kaydetti.