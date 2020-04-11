Android ve iOS, Kovid-19 hastası ile temas hakkında uyaracak

Apple ve Google, ortak bir adıma imza atarak Android ve iOS için, kullanıcılarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna yakalanan kişiler ile temas konusunda uyaracak bir sistem geliştirdi.

Apple ve Google, hem Android hem de iOS platformlarında kullanılabilecek, kullanıcılarını Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanan kişiler ile temas konusunda uyaracak bir sistem geliştirdi.

Buna göre cihazlar, Bluetooth Low Energy (BLE) protokolü ve sağlık örgütleri tarafından onaylanan uygulamalar üzerinden veri paylaşımında bulunacak.

Katılım kişinin kendi isteğine dayalı olacak

Mayıs ayının ortalarında faaliyete geçirilmesi planlanan uygulamaya katılım tamamen kişinin kendi isteğine bağlı olacak, enfeksiyona yakalandığını bilen ya da öğrenen kişi bunu bildirebilecek. Böyle bir durumda, belli bir zaman diliminde hastanın yakınında bulunmuş olan her kullanıcının mobil cihazına bildiri gönderilmiş olacak.

Bu girişime katılmayı kabul edecek kişilerin ilk etapta mobil cihazlarına özel bir uygulama indirmeleri gerekecek. Daha sonra yeni işlev sistem bazında hem iOS’a hem de Android’e entegre edilecek.

Kişilerin bulunduğu yeri belirlemeyecek, kişisel bilgiler gizli tutulacak

BLE protokolü, GPS sinyallerinin ya da GSM kulelerinin aksine kişinin o anda bulunduğu yeri tespit edemeyecek.

Googke ve Apple’nin kurduğu sistem, insanların bulunduğu yerleri takip yerine 5 dakikalık aralıklarla akıllı telefonlardan gelen sinyalleri kabul edip veri bankasına kaydedecek, bununla birlikte testinin pozitif çıktığını bildiren Kovid-19 hastasının kimlik bilgileri gizli tutulacak.

Bu arada sistemin olası zayıf yerlerine işaret eden The Verge, kullanıcılara hastanın komşu odada olup kendileri ile hiç temasta bulunmamış olsa dahi bildiri gelebileceğini belirtiyor.