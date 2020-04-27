Kayıt
14:34 27 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Çocuk-internet-bilgisayar

    Ebeveynlerin yüzde 52'si çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor: ‘Toplumsal onay için gereksiz riskler'

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    131
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104191/50/1041915015_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_797021a8d34604217a58880ccf2b740a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202004271041915073-ebeveynlerin-yuzde-52si-cocuklarinin-fotograflarini-sosyal-medyada-paylasiyor-toplumsal-onay-icin/

    Kaspersky tarafından düzenlenen ankete göre, Türkiye'de anne babaların yüzde 52'si sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraflar ve bilgiler paylaşıyor. Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Yamout, "Bu tür malzemeler kimlik hırsızlığı ve siber zorbalık için kullanılabiliyor veya zarar verme potansiyeline sahip dijital izlere dönüşebiliyor" dedi.

    Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre şirket, ebeveynlerin dijital dünyayla etkileşime geçerken karşılaştıkları zorluklara ışık tutan özel bir anket düzenledi.

    Yapılan çalışmada fotoğraf paylaşımı, çocukların dijital yaşantısı, siber zorbalık ve sonuçları, konum takibi ve diğer takip araçlarının kullanımı gibi dijital ebeveynliğin farklı alanlarına odaklanıldı.

    Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de ebeveynlerin davranışları bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Anne babaların yüzde 52'si sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraflar ve bilgiler paylaşıyor. Bunların yüzde 12'si bu fotoğraf ve bilgileri herkesin erişimine açıyor.

    Cep telefonu-telefon
    © Fotoğraf : Pixabay
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir: Sosyal medyada kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelebilirsiniz
    İyi bir anne baba olduklarını hissetmelerine yardımcı

    Böyle kişisel bilgileri paylaşma nedenleri sorulduğunda ise ebeveynlerin yüzde 51'i paylaşımları anı olması için, yüzde 43'ü çocuklarının başarılarından gurur duyduğu için, yüzde 37'si çocuklarının ne kadar büyüdüğünü akrabalarına göstermek istediği için ve yüzde 24'ü de çocuklarının fotoğrafta iyi çıktığı için yaptığını söylüyor.

    Dile getirilen diğer fikirler arasında çocuklu fotoğrafların diğerlerine göre daha fazla beğeni ve yorum alması yüzde 30'da yer alıyor. Ayrıca, ebeveynlerin yüzde 27'si, sosyal medyadaki çocuklu fotoğraflara gelen olumlu tepkilerin iyi bir anne baba olduklarını hissetmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

    ‘Çocuklara bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasını isteyip istemediği sorulmalı’

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, ebeveynlerin bazen toplumsal onay için gereksiz riskler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Paylaşılan şeylerin yanlış kişilerin eline düşüp istenmeyen sonuçlara yol açması ihtimalini göz ardı etmemek çok önemli. Bu tür malzemeler, kimlik hırsızlığı ve siber zorbalık için kullanılabiliyor veya zarar verme potansiyeline sahip dijital izlere dönüşebiliyor. Ayrıca, çocuklara bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasını isteyip istemediği de sorulmalı. Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 43'ü bunu yapmıyor fakat bunun çok önemli ve hatta zorunlu olduğunu unutmamak gerek."

    © İHA /
    Sosyal medya insanları daha çok strese sokuyor
    ‘Sosyal medya profillerinize erişimi kısıtlayın’

    Çocukların verilerini korumak ve güvenle paylaşmak için Kaspersky'nin tavsiyeleri şöyle:

    "Sosyal medya profillerinize erişimi kısıtlayın ve yalnızca arkadaşlarınızın görmesine izin verin. Arkadaş listenize yalnızca şahsen tanıdığınız kişileri eklemeye özen gösterin. Instagram uygulamasında iki faktörlü kimlik doğrulama gibi genel güvenlik ayarlarını etkinleştirin ve güvenli bir parola kullanın. Çocuğunuza zarar verebilecek materyaller paylaşmayın. Bunlar arasında herkesin görmesi gerekmeyen kişisel fotoğraflar, videolar ve diğer bilgiler de yer alır. Çocuğunuzun iletişim bilgilerini, okulunun adını ve benzer bilgileri de paylaşmayın. Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmaya başlayın. Kaspersky Safe Kids çözümünü içeren bu çözüm, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza internette ve ötesinde güvenlik sağlar. Bu zorlu dönemde güvende olmak herkesin birinci önceliği olduğundan, Kaspersky, birden fazla cihazda kullanılabilen en iyi güvenlik çözümünü 3 ay ücretsiz sunuyor."

    Etiketler:
    izin, Çocuk, dijital, siber zorbalık, Kimlik hırsızlığı, Instagram, Sosyal medya, Türkiye, ebeveyn
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanya – kororonavirüs – çocuk – sokağa çıkma yasağının ardından çoucklar - maske
    İspanya'da 40 gün sonra çocuklara sokağa çıkma izni
    Karikatür
    ‘ABD, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatını keserse, petro-dolar sistemi çöker’
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet