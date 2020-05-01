NASA, Soyuz uzay aracından 'bir bilet' daha almak için Roscosmos'la görüşüyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, 2020 sonbaharında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek Rus uzay aracı Soyuz'dan 'bir bilet' daha alabilmek için Rusya Federal Uzay Ajansı'yla (Roscosmos) görüştüklerini söyledi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre Bridenstein, ABD'de düzenli uçuş imkanı sağlanana dek UUİ'de ABD'li astronotların kesintisiz olarak bulunmasını temin ederek UUİ'deki çalışmaların güvenliğini sağlamak istediklerini kaydetti.

Bridenstein, bu amaç doğrultusunda sonbaharda fırlatılacak Soyuz uzay aracından bir yer daha satın almak için Roscosmos'la görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

ABD, Space Shuttle programı 2011’de kapatıldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderme konusunda Rusya’ya bağımlı hale gelmişti.